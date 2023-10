Atbild militārais eksperts ⟩ Ukrainai piegādātās ATACMS raķetes ir postošas

Interesanti ir tas, ka ASV Ukrainai piešķīra savas vecākās ATACMS raķetes, kas ir saražotas pirms 27 gadiem. Tās ir tik vecas, ka tām pat nav GPS. Pēc ASV likumiem, tās vairs nedrīkst izmantot, jo raķetēm ir beidzies derīguma termiņš. Ražotājs vairs negarantē, ka raķešu dzinēju degviela un sprāgstvielas pildījums kaujas galviņās darbosies. Sanāk, ka ASV Ukrainai piešķir to, par atbrīvošanos no kā tai pašai būtu jāmaksā. Lai to izdarītu, ASV armijai būtu jāmaksā Lockheed Martin par veco ATACMS demontāžu un likvidēšanu. Vai pārbūvēšanu par modernākām raķetēm. Šis ir lētākais risinājums, kā ASV atbrīvotos no vecajām raķetēm.