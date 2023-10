Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Vai hokejs ir pati labākā Latvijas eksportprece?

Jūs droši vien neticēsiet, bet ārpus Latvijas hokeju spēlē gandrīz seši simti (!?) mūsu hokejistu. Speciāli nerakstīju – Latvijas, jo vairākiem no viņiem ar Latvijas hokeju vienīgā saikne ir vecāku pilsonība un lielākā daļa no šiem 567, ko saskaitīju oktobra trešās nedēļas beigās, nekad nespēlēs kādā no mūsu valsts klubiem, nerunājot nemaz par kādu no izlasēm.