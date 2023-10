Foto, video ⟩ "Noteikti iesaku arī citiem" – Valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma jaunieši dalās iespaidos

Obligātais militārais dienests Latvijā tika atcelts 2005.gadā. Taču pēc Krievijas 2022.gada 24.februāra iebrukuma Ukrainā ģeopolitiskā realitāte mainījās, un tika pieņemts lēmums to atjaunot. Latvija ar šo lēmumu vilcinājusies visilgāk no visām Baltijas valstīm. Arī Lietuva 2008.gadā atcēla obligāto dienestu, taču atjaunoja to jau 2015.gadā - neilgi pēc Krievijas iebrukuma Krimā un kara sākšanās Ukrainas austrumos. Savukārt Igaunijā obligātais dienests pēc neatkarības atgūšanas tā arī netika pārtraukts, un, kā pie pusdienu galda Ādažu militārajā bāzē stāsta kolēģe no Igaunijas, igauņi agrāk esot jokojuši, ka nāksies sargāt ne vien pašiem sevi, bet arī latviešus.