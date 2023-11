Reportāža ⟩ "Bahmutas ragana": Vienmēr patīkami cīnīties pret ļaunumu

Pie tā viņa tika jau 2014.gadā, kad sākās karadarbība Austrumukrainā, taču negrib atklāt iesaukas rašanās stāstu. "Es piedalījos pretošanās kustībā. Tagad par to ir bīstami runāt. Mani var sākt speciāli medīt," viņa saka.

Igauņu laikraksta "Postimees" žurnālisti ar viņu tikās sabombardētajā Časivjaras pilsētā, kas atrodas apmēram 15 kilometru attālumā no Bahmutas. Olhas baterija izvietota netālu no Kliščijivkas ciema, ko Ukrainas karavīri nesen atbrīvoja no krievu okupācijas.