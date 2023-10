Intervija ⟩ Lindlijs-Frenčs: “Baltijas valstīm jāspēj atbildēt uz jautājumu – kāpēc manai valstij jūs aizstāvēt?”

Lielbritānija ļoti palielina savu aizsardzības budžetu. Mums ir lielākās kuģubūves programmas kopš Otrā pasaules kara. Mēs būvējam jaunas ar atomenerģiju darbināmas zemūdenes, jaunus eskadras mīnukuģus, jaunas fregates. Taču tas ir Lielbritānijas aizsardzībai. Vācija runā par “Zeitenwende”, bet īsti to nepilda. Francija ir kā jau Francija, vienmēr runā, bet nekad nedara. Kamēr šīs trīs valstis nesanāks kopā un nesapratīs, ka vajag noņemt spiedienu no ASV... Jāatceras, ka šīs valstis veido 70% no visa Eiropas aizsardzības budžeta un gandrīz 90% no visas aizsardzības tehnoloģiju ražošanas Eiropā.