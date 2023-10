Sebastjans Sari no supergrupas “Moderat”: “Tā ir daļa no demokrātijas, ka ikviens var izdot mūziku”

Debijas albuma “Moderat” izdošana 2009. gada aprīlī Sašas, Gernota un Sebastjana radošos redzējumus sapludināja vienā skaņu ainavā par spīti tam, ka savstarpējā simbioze nav bijis sadarbības pamatuzstādījums. Gluži kā no pamestas fabrikas pagraba dārd “Modeselektor” bass, kuram iepretim augstu pār piepilsētas dzīvojamo namu dzegām aizpeld “Apparat” jūtīgās un smalkās melodijas. Sākotnēji attālie vai pat nesaderīgie motīvi viena skaņu celiņa izstrādē beigu beigās izrādās tas, kas padara “Moderat” skanējumu tik unikālu.

(No kreisās) Gernots Bronserts, Sebastjans Sari un Saša Rings

Laiks iet, un grupa arvien ir palikusi uz kopīgi iesāktā ceļa, skaitot kilometrus, kas nobraukti no vienas pasaules malas uz otru, lai uzstātos uz lielākām un mazākām skatuvēm. Koncerti seko albumu iznākšanai, kodolīgi singli ir jaunu albumu priekšvēstneši, un “Moderat” fani pie šī tempa šķiet mīļuprāt pieraduši, jo tas viņiem ļauj izbaudīt vienu no Berlīnes autentiskākajām grupām, kā arī cieši sekot līdzi tam, ko Saša, Sebastjans un Gernots piedāvā arī individuālā darbībā. Varētu teikt, ka šī trijotne ir gluži kā vienas ģimenes locekļi, kuriem tikusi tā retā izdevība kopā radīt to, ko viņi atsevišķi nedara. “Modeselektor” ir sazāģējis dēļus rāmim un atnesuši krāsas, un “Apparat” uz te raupjā, te glāsmainā audekla glezno stāstu, kuru grupa vēlas pastāstīt saviem klausītājiem. Arī Rīgā!