Dāvanas virs 100 eiro būs jādeklarē? Kādēļ?

Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācijas valdes priekšsēdētāja Dana Muceniece spriež, ka Latvijā sapratīga summas, sākot no kuras varētu deklarēt dāvanas no personām, kas nav radinieki, varētu būt vismaz 500 eiro. Jāpiebilst: ja dāvinātāju un saņēmēju nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei, tad dāvinājums, kas pārsniedz 1425 eiro gadā, ir jādeklarē un par to jāmaksā progresīvais IIN.