"Man Liepājā bail pa ielu staigāt." Pēc skolēnu kautiņa otra mamma beidzot gatava runāt

Visu Latviju sacēlis kājās kādas Liepājas vidusskolas 4. klases skolēna māsas ieraksts "Facebook". Sieviete raksta, ka viņas brālis skolā katru dienu tiek fiziski ietekmēts, un to dara konkrēts klasesbiedrs. Ar ierakstu dalījušies simtiem sociālo tīkli lietotāju, to komentējuši vairāk nekā tūkstoš cilvēku, to tiražē masu mediji. Bet stāstam ir arī otra puse.