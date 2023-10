No Stokholmas rokkafejnīcas līdz “The 1975” un Beyoncé. Radošā dizanera Tobiasa Rīlandera ceļš šovbiznesā

Oktobra sākumā Tobiass viesojās Rīgā, lai ar savu stāstu par pacietīgo virzīšanos pa karjeras kāpnēm iepazīstinātu foruma “Kultūra. Industrija. Tehnoloģija” dalībniekus. Tā kā foruma idejas autori un organizatori ir gaismu dizaina un skatuves tehnoloģiju izstrādātāji un ražotāji Kompānija NA, galvenā viesa izvēle izrādījās tikai un vienīgi likumsakarīga. To apstiprināja arī pārsteidzoši lielais jautājumu skaits, kurus pēc gaismu mākslinieka stāstījuma uzdeva klātesošie – kultūras un izklaides industrijas esošie un topošie profesionāļi.

Lai arī tehnoloģiju attīstība šķiet atvieglojusi koncertdzīves organizētāju darbu tiktāl, ka atliek tikai “piespiest pareizo podziņu”, un viss notiks pats no sevis, tomēr arī šajā jomā rūpīgam un prasmīgam darbam, kuru var sniegt tikai cilvēka rokas, ir neatsverama nozīme. Nenoliedzami, vizuālās kultūras izpratne mainās līdz ar paaudzēm, un kādi no smalkumiem, kurus ģenerē analoga pieeja, “jaunākām acīm” var likties ja ne garlaicīga, tad to tikpat vienkārši var arī nepamanīt.