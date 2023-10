Karš Izraēlā – arī mūsu problēma

Ideju par to, ka Rietumu mediji it kā „skalojot smadzenes“ parastajiem pilsoņiem ar mērķi iedvest viņos simpātijas pret Izraēlu. Nestāstot patiesību par to, ka Izraēlas valsts it kā esot dibināta uz „ebreju apmetņu koloniālisma“ pamata. Lasot šos stāstus rodas iespaids, ka tekstu autors skolojies un mitinās Putina troļļu fabrikā Pēterburgā, jo visas idejiskās nostādnes faktiski nāk no turienes. Pirmā doma, kas ienāca prātā šo visu izlasot, bija aizdomas, ka Grētas organizācijas konts ir uzlauzts un kāds cits tajā saimnieko. Taču izrādās, ka neviens neko nav nedz nolaupījis, nedz uzlauzis, nedz izliecies par vides aktīvistus. Tās patiešām ir šīs organizācijas biedru domas un savu orientāciju viņi jau demonstrēja pirms pāris dienām ar kādu fotogrāfiju. Tajā Grēta (kopā ar domubiedrēm) pauda atbalstu Palestīnai un Gazas sektoram. Pat nepieminot teroristu asiņaino uzbrukumu mierīgajiem iedzīvotajiem Izraēlā, kas faktiski izraisīja šo bruņoto konfliktu Tuvējos Austrumos.