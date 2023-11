Pirmais domino kauliņš – Krievijas iebrukums Ukrainā. Tad Kalnu Karabaha, tad Tuvie Austrumi...

Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzsāktais neprovocētais agresijas karš bija tikai pirmais domino kauliņš. Tagad "Hamas" ir uzsākusi brutālu teroristisku uzbrukumu Izraēlai no Gazas joslas, nogalinot 1400 izraēliešu, no kuriem lielākā daļa bija civiliedzīvotāji, un nolaupot vairāk nekā 200 citus. Kā bija iespējams pieļaut tik nāvējošu triecienu militāri un izlūkošanas ziņā spēcīgākajai Tuvo Austrumu valstij? Vai tāda teroristiska organizācija kā "Hamas" pati saviem spēkiem varēja to paveikt?