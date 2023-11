Arestovičs priekšvēlēšanu cīņu atklāj ar smago artilēriju

Šustera ģimene 1989.gadā no Krievijas emigrēja uz ASV. 2006.gadā viņš strādāja par korespondentu Maskavā, veidojot materiālus tādiem medijiem kā "The Moscow Times", "Associated Press" un "Reuters", vēsta viņa autora profils laikraksta "Kyiv Post" mājaslapā, kur viņš publicējis vairākus rakstus. Īsi pirms Krievijas 2014.gada iebrukuma Ukrainā viņš sāka strādāt žurnālā "Time", kur galvenokārt raksta Ukrainu un Krieviju. Daudzi no 2014.gadā publicētajiem virsrakstiem diez cik labi neizskatās: "Nē, Krievija neiejauksies Ukrainā", "Ekskluzīvi: iepazīstieties ar Austrumukrainas prokrieviskajiem separātistiem", "Ekskluzīvi: separātistu līderi apgalvo, ka kaujinieki nenotrieca reisu MH17", "Kāpēc Ukrainas bruņošana situāciju padarītu tikai sliktāku".