Ekskluzīvi ⟩ Mana pieredze un sajūtas, esot tik tuvu Fredija Merkūrija privātajai dzīvei

Pēc raksta "Par ko klusē Fredija Merkūrija tūkstošus vērtās privātās lietas" publicēšanas ar mums, TVNET redakciju, sazinājās Eduards, kurš labprāt dalījās savā pieredzē, apmeklējot septembrī atklāto "Sotheby’s" izsoļu nama prezentēto kolekciju - "Freddie Mercury: A World of His Own". Tā kā ASV sākusies "Queen" koncertturneja, mums šķita īpaši vērtīgi Merkūrija rūpīgi glabātās privātās lietas aplūkot no parasta apmeklētāja skatu punkta. Lasi un uzzini, kā patiesībā izskatījās un ko sevī sajuta Eduards, kad tuvumā varēja aplūkot priekšmetus, kas liecināja ne tikai par Merkūrija daudzajām kaislībām, bet arī iedzimto gaumi, izcilu mākslinieciskumu un kultūras inteliģenci.