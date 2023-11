Uzņēmējs un producents Felikss Haidukovs: "Zem jebkuras atkarības apakšā ir vientulība"

Runājot par atkarību kā tādu – tu nevari izglābt otru cilvēku. Tas nav iespējams. Nevar otru vienkārši “izņemt ārā” no atkarības. Uz Dimu es izmēģināju visu: pierunāšanu, pieņemšanu pie sevis darbā, visus rehabilitācijas centrus, kuri ir pieejami Latvijā. Un arī Krievijā. Bet… Šis cilvēks bija slims. Tā ir slimība, nevis, teiksim, vājš raksturs, izvirtība vai izlaidība. Tā ir diagnoze, un tā tas ir pieņemts visā pasaulē. Diemžēl pie mums ļoti bieži cilvēki neuztver to kā slimību. Par to ir kauns runāt. Arī tad, ja lieto kāds no radiniekiem.