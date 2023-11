Lūsis komentē ⟩ Kāda ir atšķirība starp konservatīvajiem un parastajiem domātājiem?

Lūk, piemēram, tas pats Pītersons mēģina sarežģītās pasaules lietas novienkāršot līdz kaut kādiem vienkāršiem noteikumiem un izvilkt no tā visa svarīgas atziņas. Un vēlme no sarežģītām lietām izvilkt galveno, sarakstīt no tā kaut kādus noteikumus un idejas jau pati par sevi kopumā ir ļoti cilvēcīga. Novienkāršot sarežģīto, lai spētu to saprast un pieņemt.