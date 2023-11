Metjū Perijs (Matthew Perry) bija aktieris, kas savu karjeru uzsāka jau pusaudža gados. Pēc virknes nelielu lomu un neveiksmīgu pilotprojektu Perijs kļuva slavens deviņdesmito gadu vidū, kad atveidoja Čandlera Binga (Chandler Bing) lomu situāciju komēdijas seriālā “Draugi” (“Friends”). Pēc tam viņš piedalījās tādās filmās kā “Vieglprātības nasta” (“Fools Rush In”) un “Visi deviņi jardi” (“The Whole Nine Yards”). Ārpus ekrāna aktieris daudzus gadus cīnījās ar atkarību. Vēlāk Perijs mēģināja gūt jaunus panākumus, piedaloties seriālos “Studio 60 on the Sunset Strip” un “Go On”, un laika gaitā nonāca pie skatītāju iecienītajā seriālā “The Odd Couple”. Viņš nekad nebija precējies, nebija kļuvis par tēvu un 2023. gada oktobrī 54 gadu vecumā devās aizsaulē.