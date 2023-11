Ko nozīmē Krievijas atkāpšanās no kodolizmēģinājumu aizlieguma līguma ratifikācijas

Vladimirs Putins ceturtdien parakstīja likumu, ar kuru Krievija atceļ Vispārējā kodolizmēģinājumu aizlieguma līguma (CTBT) ratifikāciju. Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs paziņojis, ka Krievija ievēros aizliegumu un atsāks kodolizmēģinājumus vienīgi tad, ja to pirmās izdarīs ASV. Taču atkāpšanās no līguma ratifikācijas tāpat ir jāuzskata kā kārtējais signāls, ka teroristiskā valsts turpina atkāpties no starptautiskās drošības arhitektūras, kas tikusi būvēta vairākas desmitgades.