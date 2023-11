“Ja nesajukšu prātā, divi līķi vēl būs." Pēc vīra pašnāvības slimā Irina ar māsu iemitināta dzīvoklī bez apkures un elektrības, pārtiek no maizes

7 gadus vecā sunene Doda patversmē nonāca oktobra nogalē, pēc tam, kad viņas 61 gadu vecais saimnieks labprātīgi aizgāja no dzīves - laikā, kad viņa dzīvesbiedre atradās slimnīcā. Kārtējo reizi viņai bija slikti. “Ulubeles” ierakstā mūsu uzmanību piesaistīja teikums, ka dzīvoklī, kurā dzīvo ģimene, jau divus gadus neesot elektrības.

Mazā Kalna iela 31 izrādās nolaista skata trīsstāvu mūra māja nostatus no ceļa, kurā ir trīs lieli dzīvokļi. Kad ierodamies, no dzīvokļa, kurā dzīvoja Dodas saimnieki, tiek nestas laukā mēbeles. Strādnieki paskaidro, ka pēc dzīvesbiedra nāves sieviete kopā ar māsu “aizvestas uz citu dzīvokli - tādu pašu gaģušņiku”. Trešā stāva kaimiņiene - pajauna sieviete - stāsta, ka ģimene dzīvojusi tik trūcīgi, ka tai nav bijis pat malkas, lai iekurinātu krāsni, tāpēc viņa atdevusi pārpalikumus no sava šķūņa. Kas noticis ar šo ģimeni, viņa nezina, bet kaimiņiene redzējusi, ka abi pusmūža cilvēki bijuši depresijā. “Vīrietis strādāja, bet viņam laikam nesamaksāja, sieviete - nē.”