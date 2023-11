"Šņāc vācu lādiņš pa gaisu. Nekur mukt." Bermontiādes laiks 19 gadus vecās Māras Antēnas acīm

Šī ir tikai viena epizode no vēlākās aktrises Māras Antēnas (1899 – 1984) dienasgrāmatas, kas ir unikāla vēstures liecība un spilgts vēstījums par Bermontiādi sievietes acīm.

Antēnas sešas dienasgrāmatas par laiku no 1915. līdz 1949. gadam mūsdienās glabā Latvijas Valsts vēstures arhīvs, kam to pirms kāda laika nodeva sievietes radinieki. Viņas 1919. gada 11. novembra ieraksts dienasgrāmatā ir īpašu emociju pārbagāts un ierauj to dienu gaisotnē arī lasītāju. Todien viņa raksta, ka “jauniņās” karavīru ēdināšanas punktā raud, bet – nē, ne Māra.