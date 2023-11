"Nevaram ļaut šai slepkavnieciskajai teroristu organizācijai turpināt pastāvēt." Izraēlas vēstniece par "Hamās" zvērībām un Izraēlas stratēģiju

Pirmdien vairākiem Latvijas žurnālistiem Izraēlas vēstniecībā tika demonstrēti kadri no "Hamās" kaujinieku 7. oktobrī sarīkotā slaktiņa, kurā tika nogalināti 1400 cilvēku un vēl aptuveni 240 saņemti gūstā. Redzētais ir šaušalīgs. "Mēs nezinām, vai vairums no viņiem vairs ir dzīvi. Gūstekņu ģimenēm tas ir ārkārtīgi smagi, jo daļa no viņiem labāk zinātu, ka viņi ir miruši, nevis būtu neziņā par to, kas ar viņiem notiek "Hamās" gūstā un vai viņi kādreiz atgriezīsies," saka Izraēlas vēstniece Latvijā Šārona Rapaporta-Palgi.