Kurš tagad sēž Alfrēda Rubika kabinetā Elizabetes ielā 2?

Pirms dažiem gadiem medijus pāršalca strīdi un bažas par to, kur celt jauno koncertzāli, un viena no idejām bija nojaukt padomju modernisma paraugu Elizabetes ielā 2 un koncertzāli uzsliet tur. Tas nenotika, un tagad ēkā norisinās daudziem nesaprotamais un plaši interpretējamais. Kurš tagad sēž bijušajā Rubika kabinetā? Kāpēc no nama logiem karājas dīvaini karogi, bet caur durvju spraugu rēgojas milzu mušmires? Kāpēc Arnis Rītups augas dienas turpu šurpu staigā pa Rūpniecības ielu? Kas vispār notiek?