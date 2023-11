Edmunds Kempers – intelektuālais milzis, kurš slepkavoja, lai atriebtos mātei

Vēlāk izmeklētājiem Kempers atzinās, ka 1972. un 1973. gadā Kalifornijā ir nogalinājis sešas stopētājas, savu māti un viņas labāko draudzeni. Policija gan sākumā viņam neticēja. Pilsētā Eds bija pazīstams kā "Lielais Eds" jeb 2,06 m garš, allaž apkārt klejojošs vīrietis, lai arī liels, tomēr gaužām nekaitīgs. Patiesībā viņš bija viltīgs sērijveida slepkava , kurš izvaroja līķus, sakropļoja cilvēku mirstīgās atliekas un savu upuru galvas apraka savas mājas pagalmā. Eda augstais intelekta līmenis (145) padarīja viņu vēl bīstamāku, jo, pateicoties tam, no noziegumu vietām Edam allaž izdevās aizbēgt nepamanītam.

Viņa māte Klarnela Elizabete Kempera bija alkoholiķe, kas, iespējams, cieta no personības dalīšanās. Viņas neprognozējamā uzvedība vēlāk lika Kempera tēvam, Otrā pasaules kara veterānam Edmundam Emīlam Kemperam II, atzīt: "Pašnāvnieku misijas kara laikā un atombumbas izmēģinājumi bija nekas salīdzinājumā ar dzīvi kopā ar Klarnelu." Viņa bieži noniecināja Edmunda tēvu par to, ka viņš strādāja "melno darbu", kā arī viņa atteicās lutināt Edu, baidoties, ka tas padarīs viņu par geju. Dzīvojot šajā nelabvēlīgajā vidē, Edam sāka veidoties drūmas fantāzijas.