"Nevar nošķirt iekšējo pasauli no ārējās." Pastaiga ar fotogrāfu Rodžeru Ballenu viņa izstādē Tallinā

Savas karjeras vidusposmā mākslinieks sāka pastiprināti interesēties par garīgi slimu cilvēku mākslu pēc tam, kad bija izstudējis šveiciešu psihiatra un vēsturnieka Hansa Princhorna (Hans Prinzhorn, 1886-1933) grāmatu “Vājprātīgo māksla” (Artistry of The Mentally Ill, 1922). Dubufē apzīmējumu art brut izmantoja, lai ar to raksturotu psihotiskus, naivus un primitīvus zīmējumus, gleznas un dekoratīvus rotājumus, no kuriem pēdējos viņš uzskatīja par tīrākajiem radošās izpausmes veidiem.