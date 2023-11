Vai dārgāks vienmēr nozīmē garšīgāks? "Augļu serviss" atklāj, kam jāpievērš uzmanība, pērkot augļus

- Nereti cilvēki pēc augļu baudīšanas ceļojumos to izcelsmes valstīs, piemēram, apelsīnu ēšanas Grieķijā, Spānijā, saka, ja esi ēdis tos tur, tad Latvijā tev vairs roka neceļas tos pirkt, jo garša ir pavisam cita, neizteiksmīgāka. Kā jūs izvēlaties to sortimentu, ko vest uz šejieni? Kā jūsu pašu sortiments atšķiras no tā, kas ir standarta veikalos pieejams?