Lūsis komentē ⟩ Latvijā jābūvē SPA centri, nevis ražotnes!

Tātad, Valkā un Valmierā ir runa par Eiropas Reģionālās attīstības fonda apguvi saistībā ar jaunu ražotņu būvēšanu. Un kurš gan Latvijā nevēlas vairāk ražotņu? Ja pašvaldība vispirms uzbūvē ražotni, bet tikai pēc tam meklē tai īrnieku, no ES fondiem var saņemt līdz pat 85% finansējuma. Savukārt, ja ražotne tiek būvēta un pielāgota kādam jau iepriekš zināmam uzņēmumam, pieejamais finansējums ir gandrīz uz pusi mazāks.

Sekojoši – uz vietējām pašvaldībām krīt aizdomu ēna par to, ka jaunās uzceltās ražotnes ir saņēmušas 85% finansējuma, bet jau iepriekš bijuši zināmi potenciālie īrnieki. Ja tā patiešām arī ir, tad no likuma burta viss ir pilnīgi nepārprotami – šī ir ES fondu naudas izkrāpšana. Citādi to nemaz nevar nosaukt.