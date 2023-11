Atvaļinājumu nāksies atlikt? Straujais aviobiļešu cenu kāpums radījis satraukumu

Protams, Eiropas Komisija nedrīkst diktēt lidsabiedrībām cenu politiku un to, kā paaugstināt aviopārvadājumu tarifus. Brīvais tirgus ļauj pārvadātājiem pašiem kontrolēt cenas, kā arī atvērt un slēgt maršrutus. Briselē gan lielākās bažas ir par to, ka augstie tarifi var ietekmēt Eiropas Savienības ārējos reģionos, kā salas vai izolētās teritorijas, kas ir atkarīgas no aviācijas, kas ir galvenais veids, kā sasniegt pārējo pasauli.