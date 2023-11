Mūziķis Chris Noah: “Ar vienu dziesmu vien nekas nenotiek”

Chris ir atvasināts no mana vārda, bet Noah “atnāca” pats – mans muzikālais ceļš sākās nevis ar milzīgām ambīcijām, bet gan vēlēšanos izdot mūziku savam priekam. Vārdu “Noah” biju dzirdējis kādā dziesmā. Domāju par vairākām versijām, proti, Chris plus vēl kāds cits vārds... Un, uzliekot uz papīra visus variantus, Chris Noah šķita visskanīgākais un loģiskākais. Lēmums tika pieņemts ātri un vienkārši. Sākumā pat nebija plāna, ka man ar šo vārdu būs tik ilgi “jāturas kopā”. Taču tagad to nenožēloju, un man šis pseidonīms joprojām patīk, šķiet skanīgs un veiksmīgs.