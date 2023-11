"Es atteicos pieņemt nāvi." Karla dzīves izšķirošie mirkļi uz prāmja "Estonia" klāja

Karls bija iekārtojies savā kajītē un gatavs nogulēt nakti, lai 1994. gada 28. septembra rītā nokāptu no prāmja "Estonia" Stokholmas ostā. Neplānotā kajītes biedra ierašanās iztraucēja topošā diplomāta miegu. To tā arī neizdevās atgūt, jo nākamajā brīdī prāmis sasvērās, atskanēja dīvaini trokšņi... Karls iztraucās no kajītes un sāka skriet kāpņu telpas virzienā. Viņš apskrēja ap stūri. Ūdens. Viņa acu priekšā klājā zem automašīnu līmeņa iekšā plūda ūdens. Tas sev līdzi aizskaloja jebkādas domas par atgriešanos kajītē. Vienīgā izvēle bija tikt uz augšu.