Antisemītisma uzplaukums 7. oktobra kara ēnā

Karš izraisa reakciju sabiedrībā. To varējām pamanīt brīdī, kad krievu armijas iesoļoja Ukrainā. Tas pats notiek arī tagad – Izraēlas kara apstākļos. Populāri un plaši pazīstami cilvēki pauž savu viedokli vai nosodījumu šim bruņotajam konfliktam. Taču atšķirībā no „Ukrainas kara“, visi vairs nav vienoti. Vieni nostājas vienā, bet citi – pretējā frontes pusē. Protams, ka sabiedrība ar to nav mierā. Vēl vairāk – šis karš ir „uzkarsējis“ viedokļu atšķirības līdz baltkvēlei. Ne tikai pie mums, bet arī starptautiskajā kultūras kontekstā. „Pasaki man ko aizstāvi un es pateikšu kas tu esi“, - skan nosodījuma koris.