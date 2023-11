Klusi uzsitieni pa klavieru taustiņiem. Ojāram Vācietim – 90

Salīdzinājums ar klavierēm šķiet vistuvākais iespējamais veids, kā noraksturot vienu no izcilākajiem latviešu dzejniekiem. Suģestējoša. Nervozi vibrējoša. No arhīvu materiāliem video un kinodokumentu formātā tieši tāda liekas Ojāra Vācieša balss un izteiksme. Tiem, kas viņu pazinuši, klavieru skanējums, visdrīzāk, ir vēl plašāks un noskaņām bagātāks.

Teātra kritiķe Silvija Radzobe, rakstot par Vācieša tulkošanas darbu pie Mihaila Bulgakova romāna “Meistars un Margarita”, savā spriedumā par dzejnieka tēla īpatnībām ir izmeklēti precīza: “Man šķiet, ka Vācietis no Bulgakova kaut ko ieguva arī sev, un tas primāri saistās ar vulkāniskā sašutuma temperamenta surdinēšanu izsmalcinātas ironijas atturīgajā elegancē.”

Pēckara gadi, kad Ojārs Vācietis un viņa paaudze ienāk mākslā, bija absolūti unikāli visu šo gadu desmitu, varētu pat teikt – visa 20. gadsimta vēsturē. Kā raksta kinozinātnieks un sabiedriskais darbinieks Ābrams Kleckins: “Tas bija karu un neierobežotas vardarbības gadsimts, kurā cilvēka personiskai dzīvei gandrīz vai vispār nepalika vietas, ar to neviens nerēķinājās un arī pats cilvēks nevarēja ar to rēķināties. Un tomēr – ja cilvēks ir cilvēks, viņš vienalga meklē savu vietu pasaulē un grib to piepildīt, realizēt sevi kā personību.”