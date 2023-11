"Visiem vīriešiem ir seksuālās fantāzijas. Man tās vienkārši ir nedaudz dīvainākas." Vičitas briesmonis Deniss Reiders

Pat Reidera sieva Pola Dīca nenojauta par to, ka viņas vīrs patiesībā bija sērijveida slepkava, kas sabiedrībā bija kļuvis pazīstams kā BTK (bind, torture and kill; latviski – sasiet, spīdzināt un nogalināt) slepkava. Viņš laikposmā no 1974. līdz 1991. gadam Kanzasas štata pilsētā Vičitā un tās apkārtnē spīdzināja un nogalināja vismaz 10 cilvēkus.