Lūsis komentē ⟩ Stambulas konvencijas skaidrojums grūtgalvjiem

Droši vien jāsāk ar to, ka – esmu izlasījis Stambulas konvenciju. Visu. Vairākas reizes. Vairākās valodās. Kad sākas kārtējie publiskie protesti par to, kādas briesmas šī konvencija izdarīs Latvijai un latvietībai, es dodos to vēlreiz pārlasīt, lai saprastu, ko tieši esmu palaidis garām. Bet tā arī nekādi neizdodas to atrast. Kā tad tā?