Mācības no Ukrainas mobilā operatora, kas jāņem vērā X stundā

O.A.: Tad, kad karš sākās, patiesību sakot, vēl pirms kara sākuma, mēs bijām gatavi kaut kādam satricinājumam. Nebija jau tā, ka karš sākās no zila gaisa, taču mēs nebijām gatavi tik milzīga mēroga uzbrukumam no Krievijas. Mēs bijām izpētījuši dažādus scenārijus, tādēļ jau pārkārtojām savu infrastruktūru, pārvietojām aparatūru no [Ukrainas] austrumiem uz rietumiem, pat uz ārvalstīm. To darījām, lai varētu turpināt darbību.