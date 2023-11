Rīts vai vakars – visu laiku jūtos noguris. Kad ir jāsāk uztraukties?

Taču vai dzīve 21. gadsimtā - mūsu atkarība no elektroniskajām ierīcēm, darba kultūra vai ik uz soļa klātesošā trauksmes sajūta - ir tas, kas nosaka, ka mēs esam vairāk noguruši kā mūsu priekšteči, vai arī mēs to tikai vairāk pamanām? Un kad vajadzētu sākt par to uztraukties?