TVNET no Izraēlas ⟩ Lauksaimnieks Izraēlā: Labāk laukus aizlaidīšu postā, nekā atkal pieņemšu darbā palestīniešus

Viens no kara efektiem ir akūts nekvalificētā darbaspēka trūkums Izraēlā, pārsvarā celtniecībā un lauksaimniecībā.

Jaira ģimenes saimniecība atrodas nepilnus 30 kilometrus no Gazas joslas. Tālumā dun karadarbība – neredzami, bet virs mākoņiem labi dzirdami debesīs lido iznīcinātāji. 7. oktobrī Hamās gandrīz sasniedza arī Jaira mājas. Netālu esošajā pilsētā, kura labi redzama no saimniecības, teroristi nogalināja daudz cilvēku. Tagad saimniecībā ir palikuši vien daži strādnieki. Arī gandrīz visi taizemieši, kas bija iecienījuši Izraēlu kā peļņas valsti, pēc slaktiņa ir devušies atpakaļ uz dzimteni. Hamās uzbrukums nesaudzēja arī šīs Āzijas valsts viesstrādniekus – gūstā puspasauli no mājām atrodas vismaz 22, bet nogalināti tika 32 taizemieši.