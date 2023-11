Sapņa pārdošana – mākslīgā intelekta modes misija

Šo modes periodikas veidu veido zviedrs Karls Akselis Vālštroms, kurš uzskata, ka izveidojis pirmo pasaules MI modes žurnālu. Visas 300 lappuses viņš noformējis ar mākslīgā intelekta palīdzību. Attēli no Midjourney, bet teksti no Chat-GPT. Pēc tam, protams, visu apstrādājuši cilvēki, kas novērsuši kļūdas un defektus. Bez mums neiztiek. Cilvēks tomēr ir vajadzīgs, jo radošajā darbā (un mākslā kopumā) automāts 100% nedarbojas.

Žurnāla saturu veido mākslas reportāžu sērijas. It kā no automašīnu sacensību zonas, it kā no modes skates aizkulisēm, kuras nekad reāli nav notikušas. Paradoksi un dīvainas sagadīšanās, ”Venture couture” (riska mode) un īsi teksta fragmenti, kas reizēm atgādina parodijas. Piemēram, modeles tuvplāns ar tekstu ”Experience the joy of expensive hope” (Izbaudi dārgas cerības prieku) un apģērbu sekvenču virtenes, kuras ražo modes nami, kādu vispār pasaulē nav. Mēs redzam skaistus tērpus, kas vēl nav uzšūti, un modeles, kuras vēl nav piedzimušas un pieaugušas, lai šos tērpus valkātu. Tas, ka mode pārdod sapni, ir tagad redzams skaidrāk par skaidru.