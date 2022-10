Āgenskalna uzsprāgušais nams turpina biedēt: kas ir situācijas ķīlnieki

Ir pagājuši nepilni divi gadi kopš uzsprāga dzīvojamā ēka Rīgā, Melnsila ielā 2, bet sagrautā ēka izskatās gandrīz tāpat kā liktenīgajā dienā. Dzīvokļu īpašnieki jopojām gaida atzinumu no valsts policijas par sprādziena vietu, līdz ar to kavējas ēkas konservācija, kurai nav naudas. Pastāv bažas, ka vides un vibrācijas ietekmē ēka var nobrukt un koka nojumīte, kas gājējus norobežo no grausta, daudz nepalīdzēs.